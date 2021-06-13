Сильный пожар обрушил два дома в Екатеринбурге

Екатеринбург, 13 июня. Сильный пожар стал причиной того, что два дома обрушились в Екатеринбурге.

Происшествие произошло в микрорайоне Заречный. Возгорание случилось утром на улице Кондратьева.

Площадь пожара оценивается примерно в 200 квадратных метров. Сообщается, что этот район имеет много деревянных домов конца XIX — начала XX века. Информации о пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее сообщалось, что пожарные во Владимирской области ликвидировали пожар в пятиэтажном доме, площадь которого составляет 900 квадратных метров. Происшествие произошло в городе Александров.