Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июня 03:18
03:00
Общество
Позитивный такой пиар: российский политолог о конкурсе красоты ФСИН
02:55
Спорт
Футболист Павлюченко прокомментировал поражение сборной против бельгийцев
02:47
Общество
Дачникам дали советы по выращиванию вкусных огурцов
02:39
Происшествия
Сильный пожар обрушил два дома в Екатеринбурге
02:32
Экономика
Финансовый советник рассказал о способах накопления средств на пенсию
02:26
Спорт
Футболист Баринов извинился перед болельщиками за поражение от бельгийцев
02:25
Общество
Ubisoft назвала дату выхода новой игры Rainbow Six Extraction
02:12
Общество
Диетолог назвал пять главных ошибок при похудении
02:02
Политика
Корнилов обвинил минобороны Украины в развале ВПК собственной страны
01:59
Спорт
Евро-2020: реакция болельщиков после матча Бельгии и России
Все новости

Сильный пожар обрушил два дома в Екатеринбурге

Происшествия
Сильный пожар обрушил два дома в Екатеринбурге
pixabay.com  /  Jürgen Sieber

Екатеринбург, 13 июня. Сильный пожар стал причиной того, что два дома обрушились в Екатеринбурге.

Происшествие произошло в микрорайоне Заречный. Возгорание случилось утром на улице Кондратьева.

Площадь пожара оценивается примерно в 200 квадратных метров. Сообщается, что этот район имеет много деревянных домов конца XIX — начала XX века. Информации о пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее сообщалось, что пожарные во Владимирской области ликвидировали пожар в пятиэтажном доме, площадь которого составляет 900 квадратных метров. Происшествие произошло в городе Александров.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Сильный пожар обрушил два дома в Екатеринбурге
пожар инцидент происшествия взгорание
Комментировать
Эксклюзив
Позитивный такой пиар: российский политолог о конкурсе красоты ФСИН
Позитивный такой пиар: российский политолог о конкурсе красоты ФСИН
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 83181 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 73934 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 73155 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 56383 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Армия 45989 10 июня 2021
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Рейтинг@Mail.ru