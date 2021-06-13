Финансовый советник рассказал о способах накопления средств на пенсию

Москва, 13 июня. Копить на пенсию следует начинать как можно раньше. Об этом рассказал финансовый советник Владимир Верещак.

Специалист в беседе с «Праймом» отметил, что в большинстве случаев способ накопления только один — регулярное откладывание части активного дохода и ее инвестирование. Также возможны разовые крупные вложения при получении наследства, бонуса на работе и продаже успешного бизнеса.

Эксперт полагает, что брать деньги в старости из инвестиционного портфеля без потери покупательной способности можно ориентироваться на 3-4% в год в американских долларах. Это соответствует дивидендной доходности акций и паев надежных компаний и инвестиционных трастов недвижимости.

«При средней доходности рынка в 7% в год и инвестиционном горизонте в 40 лет для накопления 30 миллионов рублей понадобится инвестировать около 12.5 тысяч рублей в месяц», — отметил он.

Данный пример наглядно иллюстрирует то, что пенсионный капитал нужно начинать формировать как можно раньше. Существует и другие варианты, как инвестиционный портфель ценных бумаг и накопительные программы в страховых компаниях, заявил Верещак.

Ранее финансист назвал удачную замену валютным сбережениям. Существует несколько классов активов, выгодных для инвестиций.