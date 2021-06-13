Футболист Баринов извинился перед болельщиками за поражение от бельгийцев

Санкт-Петербург, 13 июня. Футболист сборной России по футболу Дмитрий Баринов извинился перед болельщиками за поражение от бельгийской команды в матче Евро-2020.

Спортсмен отметил важность каждой встречи в рамках турнира и подчеркнул, что все «вроде физически готовы» нормально.

«Мы извиняемся перед болельщиками за такой результат. Каждый матч важен. Не знаю, подсели мы или нет», — сказал Баринов.

В рамках чемпионата Европы по футболу национальная команда России уступила сборной Бельгии с разгромным счетом 3:0. Игра прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Следующий матч сборная Россия проведет с Финляндией 16 июня в 16:00.