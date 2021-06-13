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Ubisoft назвала дату выхода новой игры Rainbow Six Extraction

Общество
Ubisoft назвала дату выхода новой игры Rainbow Six Extraction
pxhere.com

Вашингтон, 13 июня. Компания Ubisoft представила на выставке E3 новую игру Rainbow Six Extraction, релиз запланирован на 16 сентября.

Rainbow Six Extraction выйдет сразу на двух поколениях консолей Microsoft и Sony, а также на ПК. Разработчики обещают кроссплей сразу между всеми платформами.

В геймплейной основе игры лежит Rainbow Six Siege. Главными героями станут знакомые по «Осаде» оперативники, которые будут иметь похожий набор гаджетов и вооружения. Однако теперь игроки смогут сообща противостоять враждебным инопланетным формам жизни.

Компания Rockstar Games ранее назвала дату выхода Grand Theft Auto V для консолей нового поколения. Релиз ждет обладателей приставок в ноябре.

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игры Ubisoft rainbow six
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