Диетолог назвал пять главных ошибок при похудении

Москва, 13 июня. Люди, стремящиеся похудеть, часто забывают о том, что диетология — это настоящая наука, в которой действует множество правил.

Первая ошибка — люди не осознают истинную энергетическую ценность продуктов, и приобретают мнимую «полезную пищу». К таким продуктам относятся обезжиренные фитнес-батончики, фитнес-батончики без сахара и многое другое, рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский в беседе с радио Sputnik.

Еще две распространенные ошибки — попытка полностью изменить формирующиеся годами пищевые привычки и попытка похудеть только при помощи спорта. Ни то, ни другое не дает результатов, первый способ быстро наскучит человеку, второй — не эффективен из-за важности питания. Еще две частые ловушки худеющих — желание похудеть на силе воли и полный отказ от вкусной еды. Эти ошибки носят психоэмоциональный характер, которые приводят к срывам и приступам переедания.

Недавно специалисты напомнили, что есть продукты, негативно влияющие на мозг. От употребления выпечки, сладостей и газированных напитков лучше воздержаться.