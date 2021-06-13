Евро-2020: реакция болельщиков после матча Бельгии и России

Санкт-Петербург, 13 июня. В своем первом матче на чемпионате Европы по футболу сборная Россия со счетом 3:0 уступила Бельгии. Однако болельщики продолжают верить в национальную команду.

Один из зрителей иронично отметил в беседе с корреспондентом ФАН, что причиной поражения является плохая поддержка россиян. Он считает, что было мало кричалок, трибуны вели себя тихо. На вопрос о том, как закончится матч со сборной Финляндии, он ответил, что подопечные тренера Станислава Черчесова победят.

«Сложно сказать, почему нам не повезло. Надеюсь, что в следующем туре мы справимся. Возможно, это был некий разминочный тур, который нас подтолкнет и станет импульсом, чтобы в следующей игре мы все же выиграли», — поделилась впечатлениями болельщица.

Она добавила, что ей больше всего запомнилось, как россияне поддерживали национальную команду. Было ощущение футбольного праздника. Ей также было приятно, что на игре присутствовали иностранные гости.

«К сожалению, сегодня не получилось, но мы знаем, что у России все получится в следующем туре. У нас всегда первый блин комом, но с финнами и датчанами мы покажем свое истинное лицо. Я думаю, что мы наберем четыре очка и выйдем из группы», — отметил посетитель матча.

Он считает, что Бельгия — это команда из другой планеты. Не зря она считается лучшей сборной по рейтингу ФИФА.

«Тяжело с ними соперничать. Тут помогло бы только везение, а вот Финляндия и дания — это уже соперники сопоставимого уровня. Проиграть Бельгии не стыдно. Тем более, что российская команда показала достойную игру, но подвели ошибки в обороне. Сражались в меру своих сил», — резюмировал болельщик.

Ранее свое мнение об игре сборных России и Бельгии высказал член комитета российского Совфеда по конституционному законодательству Алексей Пушков.