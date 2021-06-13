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Правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе в Остине

Происшествия
Правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе в Остине
wikipedia.org

Остин, 13 июня. Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе в Остине, штат Техас.

Другой подозреваемый пока остается на свободе. В результате происшествия пострадали 14 человек. Этой информацией поделилось полицейское управление на своем сайте. Ранее власть Остина сообщила, что мотивы, которые двигали подозреваемыми, сейчас неизвестны, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что открывшего стрельбу на Красной площади акциониста Павла Крисевича задержали на 48 часов. Он сделал три выстрела в воздух в центре Москвы. Столичный главк МВД возбудил уголовное дело о хулиганстве.

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сша стрельба полиция
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