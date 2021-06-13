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Глава ВОЗ допустил возможность утечки коронавируса из лаборатории

Общество
Глава ВОЗ допустил возможность утечки коронавируса из лаборатории
Global Look Press  /  © Xinhua

Брюссель, 13 июня. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что не исключает версию об утечке коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории, сообщает Daily Mail.

Гебреисус выступил на саммите лидеров «Большой семерки» (G7). Глава ВОЗ напомнил, что коронавирусной инфекцией заразились не менее 174 миллиона человек, умерли от ее последствий 3,75 миллиона.

«Я думаю, что эти люди должны узнать, откуда возник этот вирус. Они этого заслуживают», — подчеркнул Гебреисус.

Глава ВОЗ отметил, что на начальном этапе расследования происхождения SARS-CoV-2 со стороны Китая не было необходимой «прозрачности и сотрудничества» и присутствовали «трудности с обменом данными, особенно необработанными».

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург раскритиковал врачей, рекомендующих вместо вакцинации переболеть коронавирусом. По его словам, COVID-19 может иметь последствия, а восстановление после выздоровления займет много времени.

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воз коронавирус Гебреисус
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