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Президенты УЕФА и ФИФА выразили поддержку Кристиану Эриксену

Спорт
Президенты УЕФА и ФИФА выразили поддержку Кристиану Эриксену
Global Look Press  /  Maurizio Borsari

Копенгаген, 13 июня. Президенты ФИФА и УЕФА Джанни Инфантино и Александре Чеферин пожелали здоровья потерявшему сознание на матче с Финляндией футболисту сборной Дании Кристиану Эриксену.

Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020 против сборной Финляндии. Инфантино и Чеферин пожелали ему здоровья.

«Я желаю Кристиану скорейшего выздоровления. Мои молитвы с его семьей. Я слышал, как болельщики двух команд скандировали его имя. Футбол является великой игрой, и Кристиан великолепно в него играет», — написано в Twitter УЕФА.

«Все наши мысли и пожелания скорейшего выздоровления сейчас вместе с Кристианом, его семьей и всем датским футболом», — приводит слова Инфантино пресс-служба УЕФА.

Ранее член сборной Дании Кристиан Эриксен упал без сознания во время игры против команды из Финляндии на чемпионате Европы. Начало первого для команд — участниц группы B матча на Евро-2020 обернулось неприятным инцидентом на поле. Полузащитник датской сборной Кристиан Эриксен потерял сознание во время игры.

Позже УЕФА сообщил о стабилизации состояния полузащитника сборной Дании. Заявление появилось в официальном Twiter-аккаунте организации.

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фифа уефа Эриксен
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