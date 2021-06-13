Президенты УЕФА и ФИФА выразили поддержку Кристиану Эриксену

Копенгаген, 13 июня. Президенты ФИФА и УЕФА Джанни Инфантино и Александре Чеферин пожелали здоровья потерявшему сознание на матче с Финляндией футболисту сборной Дании Кристиану Эриксену.

Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020 против сборной Финляндии. Инфантино и Чеферин пожелали ему здоровья.

«Я желаю Кристиану скорейшего выздоровления. Мои молитвы с его семьей. Я слышал, как болельщики двух команд скандировали его имя. Футбол является великой игрой, и Кристиан великолепно в него играет», — написано в Twitter УЕФА.

«Все наши мысли и пожелания скорейшего выздоровления сейчас вместе с Кристианом, его семьей и всем датским футболом», — приводит слова Инфантино пресс-служба УЕФА.

Ранее член сборной Дании Кристиан Эриксен упал без сознания во время игры против команды из Финляндии на чемпионате Европы. Начало первого для команд — участниц группы B матча на Евро-2020 обернулось неприятным инцидентом на поле. Полузащитник датской сборной Кристиан Эриксен потерял сознание во время игры.

Позже УЕФА сообщил о стабилизации состояния полузащитника сборной Дании. Заявление появилось в официальном Twiter-аккаунте организации.