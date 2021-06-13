Финансист назвал удачную замену валютным сбережениям

Москва, 13 июня. Существует несколько классов активов в валюте, которые предоставляют варианты выбора для инвесторов. Об этом рассказал финансист Арарат Мкртчян.

Он заявил в беседе с агентством «Прайм», что речь идет о покупке еврооблигаций российских корпораций, банков или государства в валюте, инвестициях в индексы акций через покупку ЕТF или БПИФ. Также возможно инвестирование в индивидуальный портфель акций.

Так, государственные или корпоративные еврооблигации имеют ряд преимуществ. Купонный доход по ним выше, чем банковский процент. При этом надежность эмитента можно выбирать.

Вложения в индексы акций через покупку ETF или БПИФ доступны инвесторам с брокерским счетом. Можно реинвестировать дивиденды по их индексу. Также предоставляются налоговые льготы при продолжительном владении активом.

Инвестор может самостоятельно выбирать тематику и индексы. Среди недостатков — риск потерь на стрессовом рынке. Валютная переоценка для расчета налога на доход может обнулить доход.

Финансист также предупреждает, что индивидуальный подбор акций — это сложное занятие. Инвестору необходимо выбирать и более чем полутора тысяч акций, доступных на биржах России.

Мкртчян назвал в качестве лучшей замены валютным сбережениям инвестиции в индексы через покупку БПИФ или ETF, доступных на российских биржах. По его мнению, это актуально для людей, которые работают и планируют это делать минимум 5-10 лет.

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