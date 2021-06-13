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Британский врач назвал полезные для здоровья зубов продукты

Общество
Британский врач назвал полезные для здоровья зубов продукты
pixabay.com

Лондон, 13 июня. Ортодонт и стоматолог доктор Халед Касем поделился секретом хорошего здоровья зубов, назвав несколько полезных для них продуктов.

Врач отметил, что в здоровье зубов важную роль может играть еда. Молочные продукты помогут укрепить эмаль. А молочная кислота в сыре способна удалить с нее пятна.

В темном шоколаде содержатся мощные антибактериальные агенты, помогающие бороться с кариесами. Яблоки увеличивают производство слюны и помогают удалить зубной налет естественным образом. Такой же эффект оказывает яблочная кислота в сельдерее, отмечает специалист.

«Клубника содержит большое количество ксилита, который отвечает за поражение бактерий, вызывающих зубной налет», — цитирует врача MedikForum.

Ранее специалисты из Университета Бата рассказали, от каких продуктов стоит отказаться из-за их негативного влияния на мозг. В первую очередь речь идет о еде с высокой степенью переработки — выпечки, сладостей и газированных напитков.

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здоровье зубы питание
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