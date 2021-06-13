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Крупнейшие за последние годы учения НАТО Baltops стартовали на Балтике

Армия
Крупнейшие за последние годы учения НАТО Baltops стартовали на Балтике
c6f.navy.mil

Брюссель, 13 июня. Более четырех тысяч военных из 18 стран НАТО, свыше 40 кораблей и 60 самолетов и вертолетов участвуют в двухнедельных учениях Североатлантического альянса Baltops.

Маневры стали крупнейшими за последние годы. Их участники отработают кибероперации, атаки береговых целей и поиск подводных лодок, а также высадят в Литве морской десант. Учения стартовали у датских проливов, но постепенно будут смещаться на восток к входящим в НАТО прибалтийским государствам и к территории России.

«Безусловно, проводимые НАТО учения Baltops в Балтийском регионе полностью заточены против России, названной основным противником альянса», — сообщил газете «Известия» военный эксперт Владислав Шурыгин.

Ранее посол Эстонии в НАТО Кюллике Силласте-Эллинг заявила, что странам НАТО необходимо тратить на оборону не менее 2% от ВВП. Заявление Силласте-Эллинг поддержал вице-канцлер по внешней политике МИД Эстонии Рейн Таммсаар.

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россия нато учения Baltops
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