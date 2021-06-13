Крупнейшие за последние годы учения НАТО Baltops стартовали на Балтике

Брюссель, 13 июня. Более четырех тысяч военных из 18 стран НАТО, свыше 40 кораблей и 60 самолетов и вертолетов участвуют в двухнедельных учениях Североатлантического альянса Baltops.

Маневры стали крупнейшими за последние годы. Их участники отработают кибероперации, атаки береговых целей и поиск подводных лодок, а также высадят в Литве морской десант. Учения стартовали у датских проливов, но постепенно будут смещаться на восток к входящим в НАТО прибалтийским государствам и к территории России.

«Безусловно, проводимые НАТО учения Baltops в Балтийском регионе полностью заточены против России, названной основным противником альянса», — сообщил газете «Известия» военный эксперт Владислав Шурыгин.

Ранее посол Эстонии в НАТО Кюллике Силласте-Эллинг заявила, что странам НАТО необходимо тратить на оборону не менее 2% от ВВП. Заявление Силласте-Эллинг поддержал вице-канцлер по внешней политике МИД Эстонии Рейн Таммсаар.