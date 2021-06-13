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Темпы роста финансового благосостояния выросли в России

Экономика
Темпы роста финансового благосостояния выросли в России
pixabay.com

Москва, 13 июня. Увеличение показателей финансового благосостояния в России объясняется тем, что жители страны перестали скрывать свой капитал.

Кроме того, в РФ появляется большое количество IT-стартапов, а технологическое производство возрастает. Такого мнения придерживается Член генерального совета «Деловой России» Виталий Арбузов.

Средние темпы роста благосостояния в 2019–2020-е годы в России опережают как регион Восточной Европы, так и среднемировые и составляют 13% по сравнению с 12% и 8,3% соответственно, сообщает «Известия». До 2025 года аналитики ожидают рост на 6% в год, что выше среднемирового в 5% и ниже восточноевропейского в 7%.

Недавно россиянам рассказали, как обеспечить себе достойную старость. По мнению специалистов, нужно начать инвестировать как можно раньше и использовать финансовые инструменты.

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