«Недорого»: на «Авито» продают прядь волос Насти Ивлеевой

Москва, 13 июня. Находчивый «бизнесмен» выставил на продажу прядь волос. Продавец на сайте «Авито» уверяет, что волосы принадлежали популярной телеведущей и блогеру Насте Ивлеевой.

Звезда трэвел-шоу «Орел и Решка» сделала скриншот объявления и показала его подписчикам в своем Instagram-аккаунте. Продавец требует за малюсенький клочок волос 500 рублей. Ивлеева отреагировала на продажу своей частички весьма самоиронично.

«Ахахахаахахахах», – прокомментировала она.

К настоящему моменту объявление уже снято с «Авито». Неизвестно, публикацию заблокировали или, возможно, кто-то из поклонников телеведущей заинтересовался покупкой

Недавно Ивлеева попала в забавную ситуацию на премии Муз-ТВ. Знаменитость упала на красную ковровую дорожку музыкальной премии МУЗ-ТВ на глазах у публики.