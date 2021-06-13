Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июня 01:46
01:28
Общество
Британский врач назвал полезные для здоровья зубов продукты
01:26
Армия
Крупнейшие за последние годы учения НАТО Baltops стартовали на Балтике
01:12
Экономика
Темпы роста финансового благосостояния выросли в России
01:06
Шоу-бизнес
«Недорого»: на «Авито» продают прядь волос Насти Ивлеевой
01:00
Шоу-бизнес
Барецкий: я сниму фильм «Карнавальная ночь — 2» с Бузовой в роли продавщицы секс-шопа
00:59
Общество
Названы самые раздражающие особенности онлайн-переписки
00:47
Происшествия
Пассажиры травмировались при жесткой посадке аэростата на воздухоплавании в Великих Луках
00:33
Общество
Владельцы ТЦ отозвали просьбу к Собянину не закрывать фудкорты в Москве
00:27
Общество
Анатолий Кузичев посетил Кронштадт после «Петербургского Уикенда»
00:17
Общество
Россиянкам назвали лучшие масла для поврежденных и окрашенных волос
Все новости

Названы самые раздражающие особенности онлайн-переписки

Общество
Названы самые раздражающие особенности онлайн-переписки
unsplash.com  /  NordWood Themes

Москва, 13 июня. Онлайн-переписка еще более сложный вид коммуникации, чем разговор вживую, поэтому в ней действует множество правил и «подводных камней».

Одна из самых раздражающих вещей, с которыми сталкиваются пользователи — анимированные гиф-открытки, выяснили «Известия» вместе с исследовательницей этикета Татьяной Митрофановой. Как правило, такие открытки присылает старшее поколение, и к такой форме общения нужно отнестись с пониманием, ведь бабушки и дедушки пропустили эру ICQ и «ВКонтакте». Именно в тот период молодые пользователи тоже увлекались красочными и бессмысленными открытками и картинками.

Не менее раздражает пользователей и обилие смайликов и эмодзи. Они часто сочетаются в флудом: явлением, при котором в родительском или школьном чате копятся сотни сообщений не по делу. Однако эксперт предупреждает, что не следует делать замечания особо неистовым любителям ярких и пестрых видов сообщения, это некультурно. Лучше вежливо попросить использовать более сдержанный стиль переписки.

Недавно стало известно, что аудитория российских интернет-магазинов достигла 60 миллионов человек. Это число тех, кто совершал покупки через интернет хотя бы один раз в жизни.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Названы самые раздражающие особенности онлайн-переписки
интернет переписка этикет
Комментировать
Эксклюзив
Барецкий: я сниму фильм «Карнавальная ночь — 2» с Бузовой в роли продавщицы секс-шопа
Барецкий: я сниму фильм «Карнавальная ночь — 2» с Бузовой в роли продавщицы секс-шопа
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 82211 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 73502 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 72983 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 56248 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Армия 45905 10 июня 2021
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Рейтинг@Mail.ru