Названы самые раздражающие особенности онлайн-переписки

Москва, 13 июня. Онлайн-переписка еще более сложный вид коммуникации, чем разговор вживую, поэтому в ней действует множество правил и «подводных камней».

Одна из самых раздражающих вещей, с которыми сталкиваются пользователи — анимированные гиф-открытки, выяснили «Известия» вместе с исследовательницей этикета Татьяной Митрофановой. Как правило, такие открытки присылает старшее поколение, и к такой форме общения нужно отнестись с пониманием, ведь бабушки и дедушки пропустили эру ICQ и «ВКонтакте». Именно в тот период молодые пользователи тоже увлекались красочными и бессмысленными открытками и картинками.

Не менее раздражает пользователей и обилие смайликов и эмодзи. Они часто сочетаются в флудом: явлением, при котором в родительском или школьном чате копятся сотни сообщений не по делу. Однако эксперт предупреждает, что не следует делать замечания особо неистовым любителям ярких и пестрых видов сообщения, это некультурно. Лучше вежливо попросить использовать более сдержанный стиль переписки.

Недавно стало известно, что аудитория российских интернет-магазинов достигла 60 миллионов человек. Это число тех, кто совершал покупки через интернет хотя бы один раз в жизни.