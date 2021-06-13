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Пассажиры травмировались при жесткой посадке аэростата на воздухоплавании в Великих Луках

Происшествия
Пассажиры травмировались при жесткой посадке аэростата на воздухоплавании в Великих Луках
pixabay.com  /  Myriams-Fotos

Великие Луки, 13 июня. Несколько человек получили травмы в результате жесткой посадки аэростата в городе Великие Луки Псковской области.

Как сообщает портал iluki.ru, пилоту аэростата, не участвующему в спортивном зачете, пришлось приземляться на неподходящей для этого местности. Прибывшие на место медики оказали пострадавшим всю необходимую помощь. Жизни и здоровью пилоту, членам команды и пассажирам в настоящее время ничего не угрожает.

Организационный комитет мероприятия пожелал всем участникам международного чемпионата здоровья и призвал к соблюдению необходимых правил безопасности.

Ранее ФАН писал о падении многолетнего тополя прямо на школьную площадку в центре Великих Лук. По данным местных СМИ, все произошло во дворе МОУ «Средней общеобразовательной школы № 1», находящейся на площади Юбилейная рядом с набережной.

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псковская область великие луки воздухоплавание
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