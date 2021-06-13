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Россиянкам назвали лучшие масла для поврежденных и окрашенных волос
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Россиянкам назвали лучшие масла для поврежденных и окрашенных волос

Общество
Россиянкам назвали лучшие масла для поврежденных и окрашенных волос
pixabay.com

Москва, 13 июня. Масла — один из самых действенных средств для ухода, восстановления и выздоровления волос, как окрашенных и поврежденных, так и слабых от природы.

Лучший способ улучшить сухие, секущиеся волосы — делать маски с кокосовым маслом. Оно увлажняет, насыщает и напитывает шевелюру, способно защитить волос от вредного солнечного воздействия, сообщает MedikForum.

Большое количество минералов и витаминов, содержащихся в льняном масле и масле жожоба, делают волосы мягкими и нежными. Прическа приобретает упругость и объем. Оливковые и аргановые масла могут поддержать не только ослабленные волосы, но и подвергшиеся вредному и некачественному окрашиванию. Масло способно защитить их цвет, вернуть здоровье, укрепить фолликулы.

Недавно парикмахер назвал стрижки, которые смогут подчеркнуть красоту четырех разных типов волос, включая слабые и тонкие. Для этого он привел пример из своей практики, преобразив внешность четырех клиенток.

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масло уход волосы
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