Анатолий Кузичев посетил Кронштадт после «Петербургского Уикенда»

Санкт-Петербург, 13 июня. Ведущий программы «Время покажет» впервые побывал в Кронштадте.
В День России в Санкт-Петербурге в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоялось второе заседание пресс-клуба «Петербургский уикенд». Гостем круглого стола стал телеведущий Первого канала, автор программы «Время покажет» Анатолий Кузичев. По словам журналиста, он получил положительные эмоции от дискуссии с коллегами.
«Очень полезно говорить с профессиональными людьми, серьезными, которые в теме, которые в повестке, у которых есть свое мнение, своя позиция, и которые умеют ее профессионально отстаивать. Это всегда очень интересно. Ну и конечно радует, что все это в Петербурге происходит, это же «Петербургский уикэнд»? Все это очень приятно», — рассказал Анатолий Кузичев.
После мероприятия журналист в компании главного редактора «Федерального агентства новостей» Кристины Масенковой отправился на финский залив в город воинской славы Кронштадт.
«Для меня Кронштадт всегда был неким таким важным очень словом, символичным. Ну Кронштадт, флот и так далее. Я всегда понимал, что его надо посетить, конечно же, я же служил на флоте, и вот только сейчас удосужился, благодаря опять же «Петербургскому уикенду», за что ему гигантское спасибо», — признался журналист.