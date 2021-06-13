Анатолий Кузичев посетил Кронштадт после «Петербургского Уикенда»

Санкт-Петербург, 13 июня. Ведущий программы «Время покажет» впервые побывал в Кронштадте.

В День России в Санкт-Петербурге в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоялось второе заседание пресс-клуба «Петербургский уикенд». Гостем круглого стола стал телеведущий Первого канала, автор программы «Время покажет» Анатолий Кузичев. По словам журналиста, он получил положительные эмоции от дискуссии с коллегами.

«Очень полезно говорить с профессиональными людьми, серьезными, которые в теме, которые в повестке, у которых есть свое мнение, своя позиция, и которые умеют ее профессионально отстаивать. Это всегда очень интересно. Ну и конечно радует, что все это в Петербурге происходит, это же «Петербургский уикэнд»? Все это очень приятно», — рассказал Анатолий Кузичев.

После мероприятия журналист в компании главного редактора «Федерального агентства новостей» Кристины Масенковой отправился на финский залив в город воинской славы Кронштадт.