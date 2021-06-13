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Американцев восхитил ответ Путина на скандальное заявление Байдена

Политика
Американцев восхитил ответ Путина на скандальное заявление Байдена
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Вашингтон, 13 июня. Читатели американского сайта Fox News оценили ответ президента РФ Владимира Путина на заявление американского коллеги Джо Байдена.

Президент США в марте ответил утвердительно на вопрос о том, считает ли он Путина убийцей. Несколько месяцев спустя в интервью NBC президент России заявил, что его не удивило высказывание коллеги. Путин сравнил Байдена с его предшественником в Овальном кабинете Дональдом Трампом, отметив, что действующий глава страны — карьерный политик. Трампа он охарактеризовал как талантливого человека и экстраординарную личность.

Комментаторы на сайте оценили ответ Путина и провели собственное сравнение Трампа и Байдена, сообщает РИА Новости.

«Путин нанес превентивный удар по Байдену перед встречей», — написал jeff11038 под новостью.

«Байден просто бесхребетный, слабый политик, который существует для защиты бюрократической системы. <…> Все остальное не имеет значения. Путин без особых усилий словесно нейтрализовал его», — отметил FBtry3of43.

«Путин держит Байдена прямо там, где ему и нужно, — под своей пятой», — считает abby9472619.

«Очевидно, что президент России не уважает Байдена, и с ним согласна половина нашей страны», — заявил FranNC994.

Ранее в The New York Times заявили, что Байден отказался от совместной пресс-конференции с Путиным из-за неудачного опыта подобного мероприятия со стороны Дональда Трампа в 2018 году в Хельсинки, сообщает RT. По данным издания, решение США также нацелено на то, чтобы лишить российского президента «международной платформы».

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путин россия сша трамп
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