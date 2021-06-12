В своем первом матче на Евро-2020 сборная России проиграла Бельгии

Санкт-Петербург, 12 июня. В рамках чемпионата Европы по футболу национальная команда России уступила сборной Бельгии.

Подопечные главного тренера Станислава Черчесова в своем первом матче не смогли справиться с бельгийскими футболистами. Счет был открыт в первом тайме уже на девятой минуте. Его забил нападающий Ромелу Лукаку, который посвятил гол своему товарищу по клубу Кристиану Эриксену, потерявшему сознание на матче сборных Дании и Финляндии.

На 27 минуте Тимоти Кастань и Далер Кузяев столкнулись головами, что привело к травмам обоих футболистов и последующим заменам. Затем, на 34 минуте, Бельгия увеличила отрыв благодаря голу Тома Менье.

Во втором тайме российские игроки смогли частично выровнять ситуацию на поле. Подопечные Станислава Черчесова стали создавать опасные моменты, но не использовали свои шансы, чего не скажешь о Бельгии. На 88 минуте Лукаку забил свой второй мяч и сделал счет разгромным — 3:0.

Игра прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Следующий матч сборная Россия проведет с Финляндией 16 июня в 16:00.

Ранее стало известно, сборная Финляндии победила Данию с минимальным счетом 1:0. Единственный гол забил Йоэль Похьянпало.