Жена упавшего без сознания футболиста сборной Дании расплакалась на поле

Копенгаген, 12 июня. Жена полузащитника датской сборной Кристиана Эриксена выбежала на поле во время матча группового этапа Евро-2020 с командой Финляндии, в ходе которого спортсмен потерял сознание.

Игроки датской команды не подпустили супругу к мужу. Она расплакалась, после чего девушку стали утешать вратарь Каспер Шмейхель и защитник Симон Кьер.

На поле к Эриксену экстренно вышли врачи, которые провели реанимационные действия, в том числе непрямой массаж сердца. Примерно через 10 минут спортсмена унесли с поля.

Агент Эриксена Мартин Шоотс позже заявил, что футболист находится в сознании, дышит самостоятельно и может говорить, сообщает RT. Матч между сборными Дании и Финляндии проходил на стадионе «Паркен» в Копенгагене.