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Жена упавшего без сознания футболиста сборной Дании расплакалась на поле

Спорт
Жена упавшего без сознания футболиста сборной Дании расплакалась на поле
Global Look Press  /  LiveMedia/Fabrizio Carabelli

Копенгаген, 12 июня. Жена полузащитника датской сборной Кристиана Эриксена выбежала на поле во время матча группового этапа Евро-2020 с командой Финляндии, в ходе которого спортсмен потерял сознание.

Игроки датской команды не подпустили супругу к мужу. Она расплакалась, после чего девушку стали утешать вратарь Каспер Шмейхель и защитник Симон Кьер.

На поле к Эриксену экстренно вышли врачи, которые провели реанимационные действия, в том числе непрямой массаж сердца. Примерно через 10 минут спортсмена унесли с поля.

Агент Эриксена Мартин Шоотс позже заявил, что футболист находится в сознании, дышит самостоятельно и может говорить, сообщает RT. Матч между сборными Дании и Финляндии проходил на стадионе «Паркен» в Копенгагене.

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футбол евро-2020 Эриксен
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