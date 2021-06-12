Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июня 00:15
00:14
Политика
Американцев восхитил ответ Путина на скандальное заявление Байдена
00:00
Общество
Виталий Милонов объяснил свое лидерство на праймериз «Единой России»
23:55
Спорт
Ромелу Лукаку оформил дубль в ворота сборной России на матче ЧЕ
23:53
Спорт
В своем первом матче на Евро-2020 сборная России проиграла Бельгии
23:51
Спорт
Жена упавшего без сознания футболиста сборной Дании расплакалась на поле
23:28
Общество
Петербургское метро будет работать круглосуточно в дни поздних матчей Евро-2020
23:17
Политика
Путин переадресовал США вопрос об обстоятельствах смерти Лесина
23:13
Общество
«Игры пока нет»: Пушков оценил матч России против Бельгии на Евро-2020
23:02
Спорт
Подошел к концу первый тайм матча сборных России и Бельгии на ЧЕ
23:00
Общество
Из Крыма с любовью: сенатор отметил особую миссию России в мире
Все новости

Ромелу Лукаку оформил дубль в ворота сборной России на матче ЧЕ

Спорт
Ромелу Лукаку оформил дубль в ворота сборной России на матче ЧЕ
Nation News  /  Юлия Нуртдинова

Санкт-Петербург, 12 июня. Нападающий Ромелу Лукаку дважды отличился голами в ворота российского вратаря Антона Шунина.

Первый гол форвард забил на 10-й минуте, вторым результативным взятием ворот сборной России Лукаку отметился на 88-й минуте. Матч проходит на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге.

Помимо бельгийского нападающего также отличился голом защитник Тома Менье. Он заменил травмированного Тимоти Кастанья и отправил мяч в ворота Шунина на 34-й минуте.

Ранее сообщалось, что соперники России по групповому этапу чемпионата Европы сыграли свой матч. Сборная Финляндии победила Данию со счетом 1:0.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Ромелу Лукаку оформил дубль в ворота сборной России на матче ЧЕ
футбол россия бельгия евро че лукаку
Комментировать
Эксклюзив
Виталий Милонов объяснил свое лидерство на праймериз «Единой России»
Виталий Милонов объяснил свое лидерство на праймериз «Единой России»
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 80369 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 72635 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 72623 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 56002 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Армия 45746 10 июня 2021
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Рейтинг@Mail.ru