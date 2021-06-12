Ромелу Лукаку оформил дубль в ворота сборной России на матче ЧЕ

Санкт-Петербург, 12 июня. Нападающий Ромелу Лукаку дважды отличился голами в ворота российского вратаря Антона Шунина.

Первый гол форвард забил на 10-й минуте, вторым результативным взятием ворот сборной России Лукаку отметился на 88-й минуте. Матч проходит на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге.

Помимо бельгийского нападающего также отличился голом защитник Тома Менье. Он заменил травмированного Тимоти Кастанья и отправил мяч в ворота Шунина на 34-й минуте.

Ранее сообщалось, что соперники России по групповому этапу чемпионата Европы сыграли свой матч. Сборная Финляндии победила Данию со счетом 1:0.