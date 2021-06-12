Путин переадресовал США вопрос об обстоятельствах смерти Лесина

Москва, 12 июня. Президент РФ Владимир Путин предложил адресовать США вопрос об обстоятельствах гибели экс-министра по делам печати и телерадиовещания России Михаила Лесина.

Журналист телеканала NBC упомянул гибель Лесина в 2015 году среди других смертей известных россиян. Однако президент России посоветовал адресовать вопрос США, так как политик умер в Вашингтоне.

«Погиб он в США. Умер или погиб — я не знаю. Мы у вас должны спросить, как он там погиб», — заявил Путин

Глава государства отметил, что «очень хорошо относился» к экс-министру, и ему «до сих пор жалко», что тот скончался.

В том же интервью Путин рассказал о судьбе причастных к громким убийствам россиян, сообщает RT. По словам главы государства, совершившие эти деяния преступники найдены, некоторые находятся в тюрьме, и в России «готовы продолжить работу в этом направлении».