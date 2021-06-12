«Игры пока нет»: Пушков оценил матч России против Бельгии на Евро-2020

Санкт-Петербург, 12 июня. Член комитета российского Совфеда по конституционному законодательству Алексей Пушков назвал результат матча между Россией и Бельгией в рамках Евро-2020 ожидаемым.

По словам сенатора, бельгийцы «делают, что хотят, не напрягаясь». Об этом он написал в своем Телеграм-канале. Что касается российской сборной, то, по мнению законодателя, «игры пока нет».

«Защиты почти нет. Куда в момент второго гола побежал наш левый защитник - в сторону, подальше от ворот, освобождая поле для спокойного удара бельгийца - великая загадка. В общем, это вам не Мальта», — говорится в сообщении Пушкова.

Матч между российской и бельгийской сборной проходит в Северной столице России вечером в субботу, 12 июня. Авторами двух голов стали Ромелу Лукаку и Тома Менье, писал ФАН. Российским спортсменам пока не удалось поразить ворота бельгийцев.