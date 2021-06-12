Подошел к концу первый тайм матча сборных России и Бельгии на ЧЕ

Санкт-Петербург, 12 июня. Сборная Бельгии смогла забить в первом тайме два безответных мяча в ворота российского вратаря Антона Шунина. Матч проходит в рамках первого тура группового этапа Евро-2020.

Голами в составе сборной Бельгии отличились нападающий Ромелу Лукаку на десятой минуте встречи и защитник Тома Менье на 34-й минуте. Матч проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что сборная Финляндии победила Данию в первом матче группового этапа чемпионата Европы со счетом 1:0. Эту встречу УЕФА приостановил, потому что датский игрок Кристиан Эриксен потерял сознание и упал на поле в конце первого тайма.