Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июня 00:14
00:00
Общество
Виталий Милонов объяснил свое лидерство на праймериз «Единой России»
23:55
Спорт
Ромелу Лукаку оформил дубль в ворота сборной России на матче ЧЕ
23:53
Спорт
В своем первом матче на Евро-2020 сборная России проиграла Бельгии
23:51
Спорт
Жена упавшего без сознания футболиста сборной Дании расплакалась на поле
23:28
Общество
Петербургское метро будет работать круглосуточно в дни поздних матчей Евро-2020
23:17
Политика
Путин переадресовал США вопрос об обстоятельствах смерти Лесина
23:13
Общество
«Игры пока нет»: Пушков оценил матч России против Бельгии на Евро-2020
23:02
Спорт
Подошел к концу первый тайм матча сборных России и Бельгии на ЧЕ
23:00
Общество
Из Крыма с любовью: сенатор отметил особую миссию России в мире
22:51
Спорт
Финляндия одержала победу над Данией в матче чемпионата Европы
Все новости

Президент ЦАР утвердил экс-главу Минфина Дондра в должности премьер-министра республики

ЦАР
Президент ЦАР утвердил экс-главу Минфина Дондра в должности премьер-министра республики
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 12 июня. Бывший министр финансов и бюджета ЦАР Анри-Мари Дондра занял пост премьер-министра республики. Соответствующий указ в пятницу, 11 июня, подписал глава государства Фостен-Арканж Туадера.

Анри-Мари Дондра, которому в августе исполняется 56 лет, является заслуженным сотрудником Центрального банка ЦАР, кавалером ордена Экономического сообщества государств Центральной Африки и отцом пятерых детей.

На предыдущей должности, которую он занимал с 2016 года, Дондра сумел добиться улучшения управления и прозрачности государственных расходов, а также инициировал внедрение цифровых технологий в работу госслужащих.

Бывший премьер-министр Фирмен Нгребада, сложивший полномочия 10 июня, в личном аккаунте в социальной сети Facebook поздравил преемника с оказанным ему доверием.

«Я приветствую достойного сына страны, проявившего большую ответственность в правительстве, которое я имел честь возглавлять. Искренне поздравляю его и желаю всяческих успехов в деле достижения мира, которое мы вместе начали», — написал Нгребада.

Первоочередной задачей главы правительства станет формирование кабинета министров. В дальнейшем новому кабмину предстоит решать вопросы экономического восстановления и развития республики, вышедшие на первый план после ликвидации действовавших в стране вооруженных группировок.

Вернуться назад

Все новости / ЦАР / Президент ЦАР утвердил экс-главу Минфина Дондра в должности премьер-министра республики
африка цар
Комментировать
Эксклюзив
Виталий Милонов объяснил свое лидерство на праймериз «Единой России»
Виталий Милонов объяснил свое лидерство на праймериз «Единой России»
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 80369 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 72635 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 72623 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 56002 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Армия 45746 10 июня 2021
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Рейтинг@Mail.ru