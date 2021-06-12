Президент ЦАР утвердил экс-главу Минфина Дондра в должности премьер-министра республики

Банги, 12 июня. Бывший министр финансов и бюджета ЦАР Анри-Мари Дондра занял пост премьер-министра республики. Соответствующий указ в пятницу, 11 июня, подписал глава государства Фостен-Арканж Туадера.

Анри-Мари Дондра, которому в августе исполняется 56 лет, является заслуженным сотрудником Центрального банка ЦАР, кавалером ордена Экономического сообщества государств Центральной Африки и отцом пятерых детей.

На предыдущей должности, которую он занимал с 2016 года, Дондра сумел добиться улучшения управления и прозрачности государственных расходов, а также инициировал внедрение цифровых технологий в работу госслужащих.

Бывший премьер-министр Фирмен Нгребада, сложивший полномочия 10 июня, в личном аккаунте в социальной сети Facebook поздравил преемника с оказанным ему доверием.

«Я приветствую достойного сына страны, проявившего большую ответственность в правительстве, которое я имел честь возглавлять. Искренне поздравляю его и желаю всяческих успехов в деле достижения мира, которое мы вместе начали», — написал Нгребада.

Первоочередной задачей главы правительства станет формирование кабинета министров. В дальнейшем новому кабмину предстоит решать вопросы экономического восстановления и развития республики, вышедшие на первый план после ликвидации действовавших в стране вооруженных группировок.