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Защитник Бельгии Менье забил второй гол в матче против России на ЧЕ

Спорт
Защитник Бельгии Менье забил второй гол в матче против России на ЧЕ
Global Look Press  /  x99 / ZUMAPRESS.com

Санкт-Петербург, 12 июня. Бельгийский защитник Тома Менье забил второй мяч в ворота сборной России. Матч проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. 

Бельгиец отличился на 34-й минуте. Менье не вышел в стартовом составе своей сборной, он появился на поле после замены травмированного полузащитника Тимоти Кастаня. Автором первого гола стал Ромелу Лукаку на 10-й минуте.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча. Игрок упал на поле в конце первого тайма. Встречу приостановили из-за этого происшествия.

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футбол россия бельгия евро менье
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