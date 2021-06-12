Защитник Бельгии Менье забил второй гол в матче против России на ЧЕ

Санкт-Петербург, 12 июня. Бельгийский защитник Тома Менье забил второй мяч в ворота сборной России. Матч проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Бельгиец отличился на 34-й минуте. Менье не вышел в стартовом составе своей сборной, он появился на поле после замены травмированного полузащитника Тимоти Кастаня. Автором первого гола стал Ромелу Лукаку на 10-й минуте.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча. Игрок упал на поле в конце первого тайма. Встречу приостановили из-за этого происшествия.