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Производители санитарных масок ЦАР вышли на акцию протеста к офису Всемирного банка

ЦАР
Производители санитарных масок ЦАР вышли на акцию протеста к офису Всемирного банка
Федеральное агентство новостей  /  Erick Ngaba

Банги, 12 июня. Производители санитарных масок в Центральноафриканской Республике вышли на акцию протеста к офису Всемирного банка, чтобы потребовать оплаты за изготовленную продукцию.

В прошлом году, во время начала пандемии COVID-19, под эгидой Всемирного банка был создан проект Londo+, в рамках которого заказ на изготовление средств индивидуальной защиты получили около 30 предприятий ЦАР.

В сентябре начались проблемы с оплатой, а вскоре стало известно, что программа закрывается. Причем на складах у производителей скопилось значительное количество готовой продукции на сумму около четырех миллиардов франков KFA.

«Руководство Londo+ проинформировало, что проект завершен. Мы спросили их, что делать с запасом масок, и нас заверили, что в ближайшие месяцы все произведенные товары выкупят и вывезут. Но этого не произошло.

В ноябре мы обратились во Всемирный банк, где у нас потребовали список производителей, у которых еще остались неоплаченные маски. Но после нескольких месяцев переговоров решение так и не найдено», — объяснил один из лидеров протестной акции в интервью местному изданию RJDH.

В начале мая власти республики усилили меры противодействия распространению COVID-19. Данный шаг вызван ростом заболеваемости в стране.

Также с 20 апреля в государстве развернулась прививочная кампания. Первым получившим укол от коронавируса стал теперь уже бывший премьер-министр Фирмен Нгребада.

По сведениям Минздрава республики, к началу июня в ЦАР вакцинировано уже 12 000 человек. На первом этапе прививаются медицинские работники, военнослужащие, граждане с хроническими заболеваниями и люди старше 50 лет. В дальнейшем программу расширят на другие категории населения и регионы страны.

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африка цар
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