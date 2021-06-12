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Боярский похвалил сборную России за отказ вставать на колени перед играми ЧЕ

Спорт
Боярский похвалил сборную России за отказ вставать на колени перед играми ЧЕ
Prt Scr youtube.com

Санкт-Петербург, 12 июня. Артист Михаил Боярский похвалил сборную России, которая отказалась поддержать акцию Blacks Lives Matter.

Российские футболисты не будут вставать на колени перед играми чемпионата Европы. Боярский прокомментировал это решение.

«У нас и без преклонения каждые жизни имеют значение», — сказал артист.

Он добавил, что вставать на колени глупо, а российские футболисты — «красавцы».

Ранее сообщалось, что сборная России объявила стартовый состав на матч против сборной Бельгии. Артем Дзюба выйдет на поле с капитанской повязкой.

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