Данные ООН показали постепенное снижение числа нападений на гуманитарные конвои в ЦАР

Банги, 12 июня. Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) заявило о постепенном снижении количества нападений на конвои миссии в Центральноафриканской Республике.

По данным организации, в марте 2021 года зафиксировано 53 инцидента, в апреле — 34, а в мае — 27. При этом сохраняются затруднения с доставкой гуманитарных грузов в некоторые районы префектур Нана-Мамбере, Уам-Пенде, Нижнее Котто и Уака.

Уменьшение числа нападений стало результатом разгрома вооруженных группировок, действовавших на территории ЦАР. Обученные российскими инструкторами военнослужащие национальной армии (FACA) к началу апреля ликвидировали крупнейшие бандформирования и планомерно зачищают страну от разрозненных отрядов боевиков.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Сергей Чемеков

Несмотря на успехи FACA, ситуация в государстве остается достаточно сложной. Радикалы успели нанести серьезный урон национальной экономике и вызвали массовое перемещение граждан как внутри страны, так и за ее пределы.

По сведениям УКГВ, в гуманитарной помощи нуждается половина населения ЦАР. На удовлетворение самых насущных потребностей местных жителей в 2021 году организация намерена направить 444,8 млн долларов США. 148,8 млн из этой суммы уже потрачено.

Ранее Франция объявила о заморозке обещанной финансовой поддержки африканской республике. В Париже данное решение обосновали развернувшейся в ЦАР антифранцузской кампанией.