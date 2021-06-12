Президент Мали утвердил состав нового переходного правительства

Бамако, 12 июня. Через две с половиной недели после государственного переворота в Мали сформировано новое временное правительство. Ключевые посты в нем вновь достались военным, участникам прошлогоднего августовского путча.

На должность министра национального примирения вернулся полковник Исмаэль Ваге, а Минобороны республики вновь возглавляет Садио Камара. Оба входили в число руководителей предыдущего переворота, в результате которого лишился поста последний избранный лидер Мали Бубакар Кейта.

Именно смещение этих министров с занимаемых должностей стало причиной, по которой вице-президент Ассими Гойта 24 мая захватил власть и отправил под арест временного главу государства Ба Н’Дау и премьер-министра Моктара Уана.

Также полковник Дауд Али Мухаммед и подполковник Абдулай Майга взяли на себя обязанности руководителей службы безопасности и территориального управления соответственно.

Новое правительство возглавил руководитель Стратегического комитета общественно-политической организации «Движение 5 июня» Чогуэль Кокалла Майга. О его назначении стало известно еще 8 июня.

Управляет страной бывший вице-президент Ассими Гойта. Конституционный суд 28 мая утвердил политика в должности временного лидера государства, а 7 июня он официально приведен к присяге.