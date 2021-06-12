Ромелу Лукаку открыл счет в матче сборных России и Бельгии

Санкт-Петербург, 12 июня. Нападающий Ромелу Лукаку стал автором первого гола в составе сборной Бельгии на чемпионате Европы.

Нападающий результативно отличился на 10-й минуте. Матч между сборными России и Бельгии проходит в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

Ранее сообщалось, что одноклубник Лукаку по «Интеру» Кристиан Эрисен потерял сознание на поле. Футболист упал на газон в конце первого тайма матча сборных Дании и Финляндии. Врачи пытались 10 минут привести полузащитника в чувство. Позже датчанина госпитализировали.