Эфиопия опровергает заявление ООН о голоде на северо-востоке страны

Аддис-Абеба, 12 июля. Организация Объединенных Наций зафиксировала острую нехватку продовольствия в эфиопском штате Тиграй, однако правительство восточноафриканской страны опровергает данную информацию.

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Локок заявил о голоде на северо-востоке Эфиопии и призвал увеличить финансирование программ помощи населению республики.

There is famine in Ethiopia right now. To save lives and stop the situation getting far worse, humanitarian actors need:

➡️far more funding, urgently

➡️unobstructed access to people who need aid

