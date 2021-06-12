Эфиопия опровергает заявление ООН о голоде на северо-востоке страны

Аддис-Абеба, 12 июля. Организация Объединенных Наций зафиксировала острую нехватку продовольствия в эфиопском штате Тиграй, однако правительство восточноафриканской страны опровергает данную информацию.

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Локок заявил о голоде на северо-востоке Эфиопии и призвал увеличить финансирование программ помощи населению республики.

There is famine in Ethiopia right now. To save lives and stop the situation getting far worse, humanitarian actors need:

➡️far more funding, urgently

➡️unobstructed access to people who need aid

➡️to dramatically scale-up their response https://t.co/CX2aiwpVKe — Mark Lowcock (@UNReliefChief) June 10, 2021

По сведениям ООН, более 350 000 человек в разрушенном войной штате Тиграй нуждаются в срочной помощи, однако, помимо недостатка средств для закупки продовольствия, помочь страдающему населению мешает отсутствие доступа в район бедствия.

При этом в интервью для BBC местные жители обвинили в ухудшении ситуации воюющих с правительственными войсками ополченцев из Народного фронта освобождения Тиграя (НФОТ), которые за семь месяцев боевых действий разграбили скот и посевы.

«Мы ели небольшие остатки урожая, которые нам удалось скрыть, но теперь у нас ничего нет. Никто не оказал нам никакой помощи. Почти все находятся на грани смерти, ситуация опасна. Вы можете видеть голод на лице каждого из нас», — рассказал один из граждан.

Несмотря на свидетельства жителей Тиграя, официальные власти отрицают наличие голода на северо-востоке страны.

«У нас нет никакой нехватки продовольствия. Сейчас не время и не место объявлять голод в нынешнем государственном контексте Тиграйского региона», — заявил глава Национальной комиссии по управлению рисками стихийных бедствий Митику Касса.

Администрация премьер-министра Эфиопии также утверждает, что в проблемный штат направлено 170 000 тонн продовольствия стоимостью около 135 млн долларов США, почти 100 000 комплектов аварийного жилья, лекарства, медицинское оборудование и средства обеспечения населения пресной водой.

Также в пятницу посол России в Аддис-Абебе Евгений Терехин сообщил о готовности Москвы начать поставки вакцины «Спутник V» в африканскую страну. Но когда необходимый препарат доберется до Тиграйского региона — неизвестно.