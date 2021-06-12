«Женевское отступление» Байдена разгневало сенатора США

Вашингтон, 12 июня. Своей внешней политикой президент Джо Байден подводит не только американский народ, но и весь коллективный Запад, заявил сенатор Республиканской партии США Билл Хагерти.

Европейское турне Байдена, которое уже включило в себя участие в саммите G7 и визит к королеве Великобритании Елизавете II вызывает немало вопросов в Вашингтоне. Сенатор Хагерти подчеркнул, что все действия, которые сейчас предпринимает Байден в Европе, такими странами, как Россия и Китай, будут истрактованы как проявление слабости и американского лидера, и всех Соединенных Штатов. «Женевское отступление» президента США на фоне грядущих переговоров с Путиным и отказа от совместной пресс-конференции особенно разгневало сенатора.

«Если мы говорим о современной кооперации США с другими странами, то мы должны сказать о том, что это на самом деле — капитуляция. То, что когда было «Америка прежде всего», превратилось в «Америка после всего». Я думаю, что то, что сейчас происходит на саммите G7, меркнет по сравнению с тем, что произойдет на следующей неделе», — возмутился Хагерти.

На текущий момент исправить положение в пользу США будет уже очень трудно, признал сенатор. Россия получила карт-бланш и расколола Европу уже в тот момент, когда Вашингтон отказался от санкционного давления против трубопровода «Северный поток — 2». И это если затрагивать только отношения США и России. А ведь на горизонте маячат и угрозы со стороны КНР, военный флот которого уже превосходит по численности американский. Все эти факторы в совокупности подрывают позицию Байдена, печально резюмирует сенатор.

«Он капитулировал, когда пошел на компромисс и отказался от санкций против «Северного потока — 2». Он должен начать переговоры с Путиным с позиции силы, но если посмотреть на то, что сейчас происходит с нами, это просто невозможно. Весь мир смотрит на то, что происходит сейчас, особенно Китай, и Путину достаточно просто показать, насколько он жесткий политик. Завершение «Северного потока — 2» уже серьезно поставило под угрозу наших партнеров в Европе и НАТО, особенно Украину и Польшу», — уверен Хагерти.

Если сенатор Хагерти был более-менее сдержан в выражениях относительно внешней политики Джо Байдена, то рядовые американцы, англичане и даже австралийцы высказались в отношении политики американского лидера гораздо более негативно. Как заметили пользователи Сети, Байден позорит Америку перед Путиным отказом от совместного заявления — демонстрирует свою слабость, трусость и некомпетентность как политик.