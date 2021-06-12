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«Женевское отступление» Байдена разгневало сенатора США

Политика
«Женевское отступление» Байдена разгневало сенатора США
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 12 июня. Своей внешней политикой президент Джо Байден подводит не только американский народ, но и весь коллективный Запад, заявил сенатор Республиканской партии США Билл Хагерти.

Европейское турне Байдена, которое уже включило в себя участие в саммите G7 и визит к королеве Великобритании Елизавете II вызывает немало вопросов в Вашингтоне. Сенатор Хагерти подчеркнул, что все действия, которые сейчас предпринимает Байден в Европе, такими странами, как Россия и Китай, будут истрактованы как проявление слабости и американского лидера, и всех Соединенных Штатов. «Женевское отступление» президента США на фоне грядущих переговоров с Путиным и отказа от совместной пресс-конференции особенно разгневало сенатора.

«Если мы говорим о современной кооперации США с другими странами, то мы должны сказать о том, что это на самом деле — капитуляция. То, что когда было «Америка прежде всего», превратилось в «Америка после всего». Я думаю, что то, что сейчас происходит на саммите G7, меркнет по сравнению с тем, что произойдет на следующей неделе», — возмутился Хагерти.

На текущий момент исправить положение в пользу США будет уже очень трудно, признал сенатор. Россия получила карт-бланш и расколола Европу уже в тот момент, когда Вашингтон отказался от санкционного давления против трубопровода «Северный поток — 2». И это если затрагивать только отношения США и России. А ведь на горизонте маячат и угрозы со стороны КНР, военный флот которого уже превосходит по численности американский. Все эти факторы в совокупности подрывают позицию Байдена, печально резюмирует сенатор.

«Он капитулировал, когда пошел на компромисс и отказался от санкций против «Северного потока — 2». Он должен начать переговоры с Путиным с позиции силы, но если посмотреть на то, что сейчас происходит с нами, это просто невозможно. Весь мир смотрит на то, что происходит сейчас, особенно Китай, и Путину достаточно просто показать, насколько он жесткий политик. Завершение «Северного потока — 2» уже серьезно поставило под угрозу наших партнеров в Европе и НАТО, особенно Украину и Польшу», — уверен Хагерти.

Если сенатор Хагерти был более-менее сдержан в выражениях относительно внешней политики Джо Байдена, то рядовые американцы, англичане и даже австралийцы высказались в отношении политики американского лидера гораздо более негативно. Как заметили пользователи Сети, Байден позорит Америку перед Путиным отказом от совместного заявления — демонстрирует свою слабость, трусость и некомпетентность как политик.

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«Женевское отступление» Байдена разгневало сенатора США
«Женевское отступление» Байдена разгневало сенатора США
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