Начался матч сборных России и Бельгии на чемпионате Европы

Санкт-Петербург, 12 июня. В 22:00 по московскому времени начался матч между сборными России и Бельгии на чемпионате Европы. Встреча проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

В стартовом составе сборной России вышли: вратарь Антон Шунин, защитники Юрий Жирков, Георгий Джикия, Андрей Семенов и Марио Фернандес.

За центр поля отвечают полузащитники Дмитрий Баринов, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Александр Головин и Роман Зобнин. Роль единственного нападающего упала на плечи Артема Дзюбы. Он вывел команду с капитанской повязкой.

У бельгийцев с первых минут начали встречу: голкипер Тибо Куртуа и защитники: Тоби Алдервейральд, Дедрик Бойата и Ян Вертонген.

В полузащите играют: Леандер Дендокер, Тимоти Кастань, Юри Тилеманс и Торган Азар. Тройку нападающих представили: Дрис Мертенс, Ромелу Лукаку и Янник Карраско.

Сборный России и Бельгии встречались в прошлом пять раз. В четырех встречах победителями стали бельгийцы.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание прямо на поле во время матча против Финляндии. Происшествие произошло в конце первого тайма.