Банги, 12 июня. Ранним утром в столице ЦАР прошел митинг-шествие в поддержку России. Более 3000 демонстрантов прошли по центральному проспекту Банги, размахивая российскими флагами.

Многие участники мероприятия несли копии воззвания Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) с благодарностями за поддержку России. Праздничная колонна растянулась на полтора километра.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Шествие закончилось у центрального стадиона имени Бартелеми Боганда, где чуть менее месяца назад прошла премьера фильма «Турист» о помощи российских инструкторов республике. Также в День России центральноафриканская диаспора во Франции сорвала попытку местных спецслужб провести антироссийскую акцию с участием мигрантов из ЦАР.

Федеральное агентство новостей / Федеральное агентство новостей

Вместо этого граждане африканской страны, находящиеся в Париже, пришли к воротам посольства РФ, чтобы выразить благодарность за оказанную во время острого кризиса помощь. Именно благодаря обучению у российских инструкторов национальная армия ЦАР смогла за несколько месяцев разгромить активизировавшиеся накануне выборов президента вооруженные бандформирования.

Prt Scr facebook.com / @Axime Cesaire Oronindji

После возвращения к мирной жизни, когда перед африканской страной встала задача возрождения национальной экономики, власти ЦАР заявили, что приоритетное право участия в совместных проектах будет предоставлено инвесторам из РФ.