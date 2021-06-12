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Жители ЦАР в День России провели праздничное шествие с благодарностью в адрес Москвы
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Жители ЦАР в День России провели праздничное шествие с благодарностью в адрес Москвы

  /   Обновлено: 12 июня 2021 22:27
ЦАР
Жители ЦАР в День России провели праздничное шествие с благодарностью в адрес Москвы
Федеральное агентство новостей  / 

Банги, 12 июня. Ранним утром в столице ЦАР прошел митинг-шествие в поддержку России. Более 3000 демонстрантов прошли по центральному проспекту Банги, размахивая российскими флагами.

Многие участники мероприятия несли копии воззвания Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) с благодарностями за поддержку России. Праздничная колонна растянулась на полтора километра.

Жители ЦАР в День России провели праздничное шествие с благодарностью в адрес Москвы
Федеральное агентство новостей  / Эрик Нгаба

Шествие закончилось у центрального стадиона имени Бартелеми Боганда, где чуть менее месяца назад прошла премьера фильма «Турист» о помощи российских инструкторов республике. Также в День России центральноафриканская диаспора во Франции сорвала попытку местных спецслужб провести антироссийскую акцию с участием мигрантов из ЦАР.

Жители ЦАР в День России провели праздничное шествие с благодарностью в адрес Москвы
Федеральное агентство новостей  / Федеральное агентство новостей

Вместо этого граждане африканской страны, находящиеся в Париже, пришли к воротам посольства РФ, чтобы выразить благодарность за оказанную во время острого кризиса помощь. Именно благодаря обучению у российских инструкторов национальная армия ЦАР смогла за несколько месяцев разгромить активизировавшиеся накануне выборов президента вооруженные бандформирования.

Жители ЦАР в День России провели праздничное шествие с благодарностью в адрес Москвы
Prt Scr facebook.com  / @Axime Cesaire Oronindji

После возвращения к мирной жизни, когда перед африканской страной встала задача возрождения национальной экономики, власти ЦАР заявили, что приоритетное право участия в совместных проектах будет предоставлено инвесторам из РФ.

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африка цар
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