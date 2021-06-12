Обвинения против Шария в «дистанционной измене Родине» позабавили Ищенко

Москва, 12 июня. Обвинения против известного блогера Анатолия Шария в государственной измене Украине смехотворны и откровенно политизированы, заявил политический обозреватель Ростислав Ищенко.

Шарий уже почти десять лет не живет на Украине, однако до сих пор остается желанной добычей для СБУ. Охотящиеся за блогером украинские силовики сначала пытались засадить его за инсценировку покушения на самого себя с обстрелом и взрывом автомобиля, а затем перешли к обвинениям в государственной измене. При этом Шарий продолжал активно заниматься политической деятельностью: в 2019 году блогер заявил о создании Партии Шария, хотя, как утверждали некоторые источники, жил в то время в Испании.

Отвечая на вопросы зрителей и читателей «Украина.RU», Ищенко также затронул и тему возможной экстрадиции блогера в Незалежную. Политолог поднял на смех попытки украинских властей и силовиков привлечь Шария к мнимой ответственности — с каждым разом обвинения становятся все более и более надуманными.

«Потому что изменить Родине, находясь далеко за ее пределами, очень тяжело. Он явно не имел доступа к государственной тайне, и не мог ее никому выдать. Он явно не формировал никакие боевые отряды интервентов, которые перешли бы воевать с украинской властью», — «разгромил» Ищенко обвинения против Шария.

Также блогеру будет очень сложно приписать работу на Россию, заметил эксперт. Шарий придерживается достаточно проевропейских взглядов, сходных с ценностями экс-президент страны Виктора Януковича. По этой причине украинским властям будет крайне непросто убедить власти европейского блока выдать блогера на родину.

Блогер Анатолий Шарий нередко в своих роликах затрагивает наиболее яркие проблемы украинского общества и государства. В одном из своих недавних видео блогер подчеркнул, что президенту Украину Владимиру Зеленскому по истечении его срока президентских полномочий может грозить серьезный тюремный срок.