Мэр Кисловодска Курбатов после падения с электросамоката впал в кому

Кисловодск, 12 июня. Глава Кисловодска Александр Курбатов впал в кому после того, как упал с электросамоката. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что Курбатов находится в крайне тяжелом состоянии. Медики прооперировали градоначальника.

«Курбатову направят врачей из Москвы. Его состояние оценивается как крайне тяжелое», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Информация об инциденте появилась в вечером в пятницу. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подтвердил сведения о госпитализации Курбатова.