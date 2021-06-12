Политолог Корнилов: Путин послал сигнал Западу, говоря о вступлении Украины в НАТО

Москва, 12 июня. Президент РФ Владимир Путин отметил, что членство Украины в НАТО не является двусторонним вопросом между Киевом и Альянсом, а касается и России, заявил политолог Владимир Корнилов.

Эксперт уверен, что если Запад решит пренебречь интересами России, то можно будет говорить о повторении Кубинского кризиса. Заявление Путина является своевременным сигналом для избавления от недооцененности со стороны стран Альянса, отметил политолог.

«Путин дал понять, что это не двусторонний вопрос отношений Украины и НАТО, это напрямую затрагивает интересы РФ, и в этот раз их придется учитывать», — отметил Корнилов в интервью Украина.ру.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о перспективах вступления Украины в НАТО. Он считает, если Киев попадет в Альянс, то время полета ракет от Харькова или Днепра составит десять минут.

При этом политолог Сергей Марков отметил, что красные линии России уже обозначены и Путин четко дал понять, что Москва настроена серьезно и готова к любому сценарию.