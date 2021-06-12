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Украина не получит «навара» от всемирного налога для IT-компаний

Экономика
Украина не получит «навара» от всемирного налога для IT-компаний
Новостное агентство «Харьков».

Киев, 12 июня. «Навар» с нового глобального налога на IT-компании типа Amazon, Facebook, Microsoft и Facebook обойдет Украину стороной, уверен украинский журналист Александр Карпец.

Одно и главных решений саммита «Большой семерки», о котором было известно задолго до его официального начала — введение единой налоговой ставки для крупных IT-копаний с целью избежания вывод доходов в оффшоры. Теперь компании будут выплачивать налоги тем странам, на территории которых они получили прибыли. Соответственно, новый глобальный налог должен был бы пообещать копеечку от, например, основателя Facebook Марка Цукерберга в киевскую кубышку, но это вряд ли произойдет, уверен Карпец.

«Относительно того, что Украина получит от глобального цифрового налога, существуют различные мнения, вплоть до скептицизма. Он обусловлен тем, что главные налоговые отчисления будут генерироваться на больших и богатых рынках, а Украине достанутся копейки, международное администрирование которых будет экономически бессмысленным», — пишет Карпец на своей странице в Facebook.

Однако ради теоретической возможности стать частью процесса налоговой глобализации Украине придется многим пожертвовать, предупреждает журналист. Так, например, Незалежной придется отказаться от снижения налоговой ставки по прибыли с целью стимулирования экономики. Также инициатива с глобальным налогом обрубает на корню идею проекта налога на выведенный капитал. В конечном итоге, официальный Киев, если решит пожертвовать частичкой своего налогового суверенитета, скорее проиграет, чем выиграет, резюмирует Карпец.

Тем временем экономика Незалежной продолжает переживать не лучшие времена. Недавно стала известна пугающая тарифная статистика: за год стоимость газа взлетела на 161%. В среднем же по стране тарифы ЖКХ по стране подскочили на 35%.

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Все новости / Экономика / Украина не получит «навара» от всемирного налога для IT-компаний
G7 украина налоги кризис реформы IT-компании биг-тех глобальный налог
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