Пожарные во Владимирской области потушили пожар в пятиэтажке площадью 900 кв.м

Владимир, 12 июня. Сотрудники МЧС потушили кровлю жилого дома в городе Александрове Владимирской области.

Кровля загорелась в многоквартирном пятиэтажном доме по адресу: улица Маяковского, дом 1. Возгорание случилось около 2:30 ночи. Пожарные не дали огню распространиться на все здание и оперативно потушили возгорание.

Сотрудники МЧС во время спасательной операции эвакуировали 86 человек, в том числе 10 детей. 25 человек временно разместили в школе. Дом с 2019 года был без управляющей компании.

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин пообещал встретиться с погорельцами. В Александров направлена директор областного департамента ЖКХ Елена Семенова, а также представитель департамента безопасности.

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии в Туле спасли на пожаре женщину и ребенка. Возгорание началось из-за попадания грозы в крышу.