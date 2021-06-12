Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июня 22:43
22:42
Спорт
Прерванный матч сборных Дании и Финляндии продолжат в 21:30
22:41
Весь мир
Производители санитарных масок ЦАР вышли на акцию протеста к офису Всемирного банка
22:40
Общество
Прокуратура взялась за не заключившего договоры ДДУ застройщика из Калининграда
22:40
Спорт
Защитник Бельгии Менье забил второй гол в матче против России на ЧЕ
22:38
Весь мир
Данные ООН показали постепенное снижение числа нападений на гуманитарные конвои в ЦАР
22:36
Спорт
Финляндия одержала победу над Данией в матче чемпионата Европы
22:33
Спорт
Боярский похвалил сборную России за отказ вставать на колени перед играми ЧЕ
22:31
Весь мир
Президент Мали утвердил состав нового переходного правительства
22:25
Весь мир
Эфиопия опровергает заявление ООН о голоде на северо-востоке страны
22:25
Весь мир
Жители ЦАР в День России провели праздничное шествие с благодарностью в адрес Москвы
Все новости

Названы случаи привлечения звезд в театральные спектакли

Шоу-бизнес
Названы случаи привлечения звезд в театральные спектакли
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 12 июня. Пиар-скандал с телезвездой Ольгой Бузовой - это не единственный случай, когда звезды принимали участие в театральных постановках.

Поводом для обсуждений стала постановка МХАТа им. Горького «Чудесный грузин» про Иосифа Сталина, в котором сыграла Ольга Бузова. Однако еще летом 2020 года Лолита Милявская исполнила роль невесты в спектакле «Женитьба» столичного театра «Модерн». Также в 2015 году Ксения Собчак перед своим дебютом в президентских выборах вышла на сцену Театра наций в роли свахи Феклы Ивановой в пьесе Гоголя «Женитьба».

Планировал выйти на театральные подмостки и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он должен был исполнить роль Фамусова в спектакле Райхельгауза «Русское горе... от ума». Однако Жириновским сослался на занятость и, вероятно, так и не сыграл в спектакле. В 2006 году самого себя в Театре-студии «Человек» сыграл популярный исполнитель Дима Билан. А в 2016 году бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и участник группы «Чайф» поочередно в разные дни выходили на сцену Центра современной драматургии в «Коледа-театре».

Ранее критик назвал МХАТ коммерческим проектом из-за ситуации с Бузовой. По словам Николая Песочинского, после спектакля с телезвездой театр уже не вернет себе прежнее имя.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Названы случаи привлечения звезд в театральные спектакли
скандал театр бузова спектакль
Комментировать
Эксклюзив
«Женевское отступление» Байдена разгневало сенатора США
«Женевское отступление» Байдена разгневало сенатора США
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 76169 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 71854 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 70734 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 55516 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Армия 45425 10 июня 2021
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Рейтинг@Mail.ru