Названы случаи привлечения звезд в театральные спектакли

Москва, 12 июня. Пиар-скандал с телезвездой Ольгой Бузовой - это не единственный случай, когда звезды принимали участие в театральных постановках.

Поводом для обсуждений стала постановка МХАТа им. Горького «Чудесный грузин» про Иосифа Сталина, в котором сыграла Ольга Бузова. Однако еще летом 2020 года Лолита Милявская исполнила роль невесты в спектакле «Женитьба» столичного театра «Модерн». Также в 2015 году Ксения Собчак перед своим дебютом в президентских выборах вышла на сцену Театра наций в роли свахи Феклы Ивановой в пьесе Гоголя «Женитьба».

Планировал выйти на театральные подмостки и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он должен был исполнить роль Фамусова в спектакле Райхельгауза «Русское горе... от ума». Однако Жириновским сослался на занятость и, вероятно, так и не сыграл в спектакле. В 2006 году самого себя в Театре-студии «Человек» сыграл популярный исполнитель Дима Билан. А в 2016 году бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и участник группы «Чайф» поочередно в разные дни выходили на сцену Центра современной драматургии в «Коледа-театре».

Ранее критик назвал МХАТ коммерческим проектом из-за ситуации с Бузовой. По словам Николая Песочинского, после спектакля с телезвездой театр уже не вернет себе прежнее имя.