Звезда «Медиатора» Юлия Пересильд рассказала о подготовке к полету на МКС

Москва, 12 июня. Актриса Юлия Пересильд начала тренировки перед полетом в космос для участия в съемках фильма совместно с компанией Роскосмос. Артистка сообщила о старте подготовки в Instagram.

Звезда детективного сериала «Медиатор» Юлия Пересильд вошла в состав съемочной группы картины с рабочим названием «Вызов». Работа над созданием картины пройдет в необычных условиях: на МКС. Артистка прошла отбор для путешествия в космос, но теперь ей предстоит завершить тренировки. Недавно Пересильд рассказала в Instagram, как готовится к перелету под руководством экспертов Роскосмоса.

«К, БИ2, АСН-К, ОБ-СУ, СУ, ОВК, ОСП, РУС, СОТР, СЭП, ХСА — это 1/20 того, что мы услышали сегодня. Есть день, чтобы это подучить. Сегодня первый день подготовки: примерки, встречи, лекции, практические занятия на тренажерах. Насыщенно! Не заскучаешь», — заявила актриса.

Компанию Пересильд в космосе составит автор триллера «Текст» Клим Шипенко, оператор Алексей Дудин и актриса Алена Мордвинова. Съемочная группа отправится в полет 5 октября и проведет 12 дней на МКС.

Помимо активной подготовки к созданию фильма Роскосмос готовится к презентации другого, не менее амбициозного проекта. Недавно специалисты объявили, что завершили разработку концепции по созданию новой станции.