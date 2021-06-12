Клава Кока подарила себе на 25-летие фотосессию для Playboy

Москва, 12 июня. Популярная российская исполнительница Клава Кока рассказала о подарке себе на 25-летие. Звезда решила принять участие в фотосессии для известного журнала Playboy.

Звезда лейбла Black Star стала участницей нового выпуска вечернего шоу Ивана Урганта на Первом канале. Исполнительница появилась в программе вместе с певцом и композитором Сергеем Жуковым. Вместе они представили свой хит «Нокаут» и обсудили планы на ближайшее будущее.

Ведущий программы «Вечерний Ургант» во время общения с блондинкой не смог не упомянуть ее фееричный наряд на премии Муз-ТВ. На ковровой дорожке звезда появилась в тонком телесном комбинезоне, которое имитировало обнаженное тело, сверху она накинула полупрозрачную длинную юбку. Ургант задал лишь один вопрос — зачем было надевать лишний кусок ткани, ведь все равно прикрывать уже нечего.

Клава Кока не растерялась от вопроса и заявила, что она была одета и совершенно не стесняется демонстрировать стройное тело. Артистка добавила, что она еще не замужем и молода, поэтому может себе позволять такие вольности. Она также рассказала об участии в фотосессии для откровенного журнала, который поступит в продажу в конце июня.

«Я еще нигде не рассказывала — скоро выходит обложка со мной. Это будет очень эстетично, не пошло. Я решила, что на свое 25-летие я это сделаю, и это для меня что-то новое!» — поделилась артистка.

Последнее время внешние данные певицы активно обсуждаются не только публично, но и в Сети. Зрители премии Муз-ТВ единогласно назвали наряд Клавы Коки на церемонии вручения самым сексуальным.