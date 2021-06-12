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В Вашингтоне назвали фатальную ошибку Зеленского перед саммитом в Женеве

Политика
В Вашингтоне назвали фатальную ошибку Зеленского перед саммитом в Женеве
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 12 июня. Официальный Киев серьезно ослабил позиции Украины перед саммитом президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в Женеве, передает The National Interest.

Центр национальных интересов США, расквартированный в Вашингтоне, в собственном журнале The National Interest опубликовал заметку, посвященную позициям Украины перед саммитом Путина и Байдена. Помимо стандартных наблюдений о политическом статусе Крыма, ситуации в Донбассе и «красных линиях», обозначенных Путиным, автор NI Марк Эписокопос выявил малозаметную деталь, которая может обернуться для Украины настоящим ударом в спину на переговорах в Женеве. Этой фатальной ошибкой оказалось принятие властями Незалежной закона о национальностях.

«Путин подверг критике законопроект, в котором крымских татар, крымчаков и караитов признают «коренными народами Украины», как «не просто неверный, но забавный и глупый». Путин в своем телеинтервью заявил, что законопроект перекликается с «теорией и практикой нацистской Германии», добавив, что «это очень мощный, очень серьезный удар по российской нации в целом, и мы, конечно, не можем оставаться равнодушными к этому», — пишет Эпископос в своей колонке.

Принятие Зеленским русофобского закона укладывается в нарратив об обрабатывании Украины коллективным Западом с целью настроить Незалежную против Москвы. Однако чем больше таких шагов будет предпринимать Киев, замечает американский колумнист, тем выше вероятность диаметрально противоположного исхода событий, которого боятся украинские элиты. Все чаще в некоторых кругах украинского общества ходят разговоры о том, что Украина будет «брошена под автобус» ради построения продуктивных отношений Москвы и Вашингтона.

Как отмечает Эпископос, особый страх и возмущение в Киеве вызвали новости об отказе Байдена о развитии санкционного давления на трубопровод «Северный поток — 2». Обвинения Киева в адрес Вашингтона о том, что Зеленского якобы не уведомили о прекращении политики санкций, были холодно встречены госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Для протокола: мы сообщили наших украинских партнеров о своих намерениях, когда дело касалось трубопровода. Возможно, эта информация не дошла до президента Зеленского лично. Но мы, безусловно, сделали все, от нас зависящие», — жестко ответил на нападки украинцев глава американского международного ведомства.

Поступки администрации Зеленского в совокупности наносят серьезный урон имиджу страну, резюмирует National Interest, а значит, вероятность того, что США продолжат нянчиться с Украиной, неуклонно падает. Ранее стало известно о встрече Зеленского и Байдена в конце июля этого года. Однако радоваться этому событию украинцам не стоит: блогер Михаил Чаплыга подробно и доходчиво объяснил, какого рода «воспитательная» беседа ждет Зеленского в Белом доме.

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