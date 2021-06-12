Политолог Рэнкас рассказал об упущенных возможностях Польши

Варшава, 12 июня. Польша упустила возможность получить выгоду от сотрудничества Германии и России, почему так получилось — объяснил польский политолог Конрад Рэнкас изданию «Украина.ру».

Он отметил, что российско-германское партнерство не обязательно должно осуществляться за счет Польши. У страны были все шансы получить прибыль от такого взаимодействия, с учетом несамостоятельного положения Польши.

«К сожалению, все эти планы были со старта отвергнуты», — заявил эксперт.

Рэнкас видит причину в том, что приказы поступают извне. Также эксперт отметил плохие знания геоэкономики и энергетики, из-за этого поляки всегда легко поддаются на провокации.

Польский политолог предостерег Украину от необдуманных действий, по типу Польши. Украина на данный момент находится в худшей ситуации — «в конце европейской и глобальной цепочек поставок энергоресурсов», отметил Рэнкас.

Глава МИД Польши обвинил Германию в том, что она «принесла в жертву ценности свободного мира», променяв их на партнерство с Россией по строительству «Северного потока — 2». Збигнев Рау остался недоволен тем, что президент США отказался от введения санкций против газопровода, не посоветовавшись с Польшей.

Бывший министр обороны Польши Ян Парыс считает, что Америка хочет «подружиться» с Россией через Германию. Белый дом оказывает ФРГ поддержку, отказываясь от санкций по «СП-2».