Депутат Свищев встал на сторону сборной России, которая не преклонит колено на Евро

Москва, 12 июня. Российская сборная отказалась поддержать движение Black Lives Matter, преклонив колено перед матчем против Бельгии. В Госдуме высказались о решении команды.

Игра между сборными России и Бельгии в Санкт-Петербурге начнется с традиции, согласно которой спортсмены должны встать на колено в знак борьбы с расизмом. Не все участники Евро-2020 согласились поддержать движение BLM, среди них российские игроки.

Член комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев встал на сторону сборной в беседе с корреспондентом издания «Чемпионат».

«Я уважаю позицию российской команды. Наша сборная представляет интересы всей страны, поэтому ее решение всегда нужно уважать. В иностранной прессе будет много споров по этому поводу, но не нужно обращать на это внимание. Нас там всегда плохо слышат. На реакцию Европы нам должно быть все равно», — заявил Свищев.

Депутат также отметил, что просьбы России на Западе часто игнорируют. В качестве примера политик намекнул на дизайн формы сборной Украины, содержащей националистический лозунг.

Провокационная экипировка украинских спортсменов возмутила не только Россию. Французские и британские футбольные болельщики раскритиковали новость об утверждении дизайна формы.