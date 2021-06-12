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Выходка Ксении Собчак на премии Муз-ТВ возмутила Андрея Разина

Шоу-бизнес
Выходка Ксении Собчак на премии Муз-ТВ возмутила Андрея Разина
Prt Scr youtube.com  /  Кубань 24

Москва, 12 июня. Основатель группы «Ласковый май» Андрей Разин высказался о ссоре между рэпером Моргенштерном и журналисткой Ксенией Собчак. Продюсер обвинил телеведущую в недопустимом «хайпе».

Минувшая церемония телевизионной премии Муз-ТВ едва ли запомнится победителями, но мероприятие все еще вызывает резонанс с помощью громких скандалов. Один из самых ярких конфликтов на шоу произошел во время встречи телеведущей Ксенией Собчак и рэпера Моргенштерна. Артист отказался давать интервью журналистке. В ответ она отметила, что присутствующие боятся с ней разговаривать. Позднее возмущенный продюсер Андрей Разин раскритиковал выходку телеведущей.

«Ни один порядочный артист не согласится на интервью Ксении Собчак после ее выпада на Муз-ТВ в отношении Моргенштерна. Первой об этом заявила Полина Гагарина. Поэтому Ксения сама себе подписала приговор и хайпанула на том, на чем нельзя этого делать», — заявил продюсер.

Разин вспомнил о том, что когда-то Собчак не была столь радикально настроена против коллег по шоу-бизнесу. Телеведущая не удержалась и поинтересовалась у Гагариной на ковровой дорожке церемонии, почему та не желает давать ей интервью. Звезда заявила, что «не кусается», на что певица парировала «Поэтому может и не пойду?».

На премии Собчак также успела в очередной раз подколоть экс-коллегу по шоу «Дом-2» Ольгу Бузову. Журналистка записала пародию на репетицию артистки перед премьерой театральной постановки на сцене МХАТа.

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Все новости / Шоу-бизнес / Выходка Ксении Собчак на премии Муз-ТВ возмутила Андрея Разина
собчак разин моргенштерн
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