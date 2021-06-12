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Прерванный матч сборных Дании и Финляндии продолжат в 21:30

Спорт
Прерванный матч сборных Дании и Финляндии продолжат в 21:30
Global Look Press  /  Markku Ulander via www.imago-ima/www.imago-images.de

Копенгаген, 12 июня. Игру между сборными Дании и Финляндии после остановки продолжат в 21:30 по московскому времени.

Матч приостановили из-за того, что полузащитник Дании Кристиан Эриксен потерял сознание на футбольном поле. УЕФА сообщил, что игроки сборных доиграют четыре минут первого тайма, а после пятиминутного перерыва начнут второй отрезок встречи.

Ранее сообщалось, что Эриксен пришел в себя. Врачи 10 минут пытались привести в сознание футболиста. Медики делали ему непрямой массаж сердца, находясь на поле. Датчанина уносили со стадиона, когда он был уже в сознании. Футболист лежал на носилках с открытыми глазами.

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футбол финляндия дания евро эриксон
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