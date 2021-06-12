Гвен Стефани вновь выйдет замуж в 51 год

Калифорния, 12 июня. Американская певица Гвен Стефани готовится отправиться под венец во второй раз. Избранником звезды оказался кантри-музыкант Блейк Шелтон.

Неожиданная новость о предстоящей свадьбе певицы Гвен Стефани появилась на ее Instagram-странице. После шести лет отношений с музыкантом Блейком Шелтоном артистка вновь станет невестой в 51 год. Об этом исполнительница сообщила в новой публикации с красноречивым фото в своем аккаунте.

"Она выходит замуж!" — заявила певица.

Пост привел в восторг фолловеров артистки. К поздравлениям поспешили присоединиться модель Хайди Клум, жена покойного баскетболиста Коби Брайанта Ванесса и хореограф Лютер Браун. Позднее Гвен Стефани опубликовала короткий ролик в котором призналась, что совершенно счастлива рядом с будущим мужем. Первый брак звезды с британским музыкантом Гэвином Россдейлом распался в 2015 году. После развода артистка воспитывает троих детей от экс-мужа в паре с новым избранником.

Незадолго до объявления о предстоящей свадьбе Гвен Стефани другая голливудская звезда удивила новостью о тайном бракосочетании: певица Ариана Гранде вышла замуж за Далтона Гомеса. Журналисты ФАН составили подборку самых неожиданных тайных свадеб в Голливуде.